Жители написали коллективное заявление в прокуратуру против сноса исторических зданий на Рейтарской

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Ирина Маймур
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Жители улицы Рейтарской подписали коллективное обращение против сноса исторических зданий на Рейтарской, 37.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия КГГА, активист Дмитрий Перов.

В обращении горожане просят Киевскую городскую прокуратуру открыть уголовное производство по факту умышленного повреждения или разрушения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УК Украины) и наложить арест на исторические здания и земельный участок, являющийся памятником археологии национального значения.

Ранее застройщик предлагал общине подписать меморандум о реконструкции памятника истории и архитектуры на Рейтарской, 37 с обустройством подземного паркинга.

Напомним, что 8 сентября строители возобновили демонтаж архитектурного памятника на Рейтарской, 37, несмотря на открытое уголовное производство. Ранее Департамент территориального контроля приостановил действие карты на нарушение благоустройства, а Национальная полиция открыла уголовное производство по факту разрушения объекта культурного наследия.

В апреле под видом реставрации на Рейтарской, 37начали сносить «дворовые здания» исторического памятника, также имеющего охранный статус. Стараниями активистов демонтажные работы удалось остановить, но застройщик успел повредить историческое здание.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 11 сентября 2023
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