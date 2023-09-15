Застройщик начал подготовку к строительству 36-этажки вплотную к Александровской больнице

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Валерия Гуржий
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Застройщик начал полноценную подготовку к строительству 36-этажки вплотную в Александровскую больницу.

Об этом сообщил глава Общественного Совета при КГГА Геннадий Кривошея в Facebook.

По его словам, через территорию больницы в Киеве на Печерске спокойно курсируют грузовые автомобили, идет полноценная подготовка к строительству по ул. Мечникова, 7-б.

"Жители очень обеспокоены, по имеющейся у нас информации застройка проходит без соответствующих разрешительных документов и с грубыми нарушениями

законодательства", - отметил он.

Кривошея подчеркнул, что для Александровской клинической больницы установлена комплексная охранная зона (КОЗ-9), в которой запрещено новое строительство.

Также угроза разрушения 9 корпуса Александровской больницы, в котором учатся студенты НМУ им. Богомольца, он является памяткой архитектуры местного значения.

Кроме того, из-за отсутствия подъезда к участку застройки, застройщик использует для подъезда территорию Александровской больницы. Этот вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты КМР 24.07.2019 года и на заседании постоянной комиссии по соблюдению законности, правопорядка и предотвращения коррупции КМР 29.05.2019 года, которые запретили проезд тяжелой строительной техники через территорию .

Ранее мы писали, что на Мечникова 7-б возле станции метро «Кловская» в скором времени начнется строительство 36-этажки из жилых и офисных помещений.

Фото: Геннадий Кривошея

Опубликовано: 15 сентября 2023
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