Пивоварню Шульца признали объектом культурного наследия

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Валерия Гуржий
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Пивоварню Карла Шульца внесли в список объектов культурного наследия.

Соответствующий приказ подписала директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

"Кроме того, теперь историческое здание имеет статус только что обнаруженного объекта культурного наследия», - сказала Соловьева.

До этого здания на территории исторической киевской пивоварни не состояли на учете объектов культурного наследия, однако пивзавод Карла Шульца имеет историко-культурную ценность и внесен в перечень объектов ХІХ-ХХ ст., которым может угрожать уничтожение или повреждение.

Историческое здание на Демеевке, построенное в 1860-1890 гг., оказалось под угрозой уничтожения.

В феврале 2023 года пивзавод Шульца начали разбирать строители. 24 марта Киевская городская прокуратура наложила арест на исторические здания пивоварни Карла Шульца. Теперь по закону демонтировать исторические здания нельзя. Однако владельцы, вероятно, все равно готовятся снести одну из них. Ее фасад уже завесили.

На месте пивоварни планируют построить крымскотатарский культурно-образовательный центр с мечетью на 5000 человек.

Фото: Департамента охраны культурного наследия

Опубликовано: 15 сентября 2023
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