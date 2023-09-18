На Оболони на месте демонтированных МАФов обустроят «маршрут здоровья»

В Оболонском районе начали обустраивать «маршрут здоровья».

Он будет проходить вдоль Вышгородской улицы, от общеобразовательной школы № 8 до специализированной школы № 16, сообщают в Киевсовете.

Ранее на перекрестке улиц Ивашкевича и Вышгородской размещалось более 20 МАФов. Киоски демонтировали и разработали концепцию зеленого пространства, которое обустроят на их месте.

На локации высадили деревья, кустарники и другие декоративные растения.

Тендер на обустройство «маршрута здоровья» уже провели. Подрядная организация планирует приступить к работе в ближайшее время.

Как отметил депутат Киевсовета Богдан Черной, на «маршруте» установят уличные ряды и дополнительное освещение для комфортных прогулок. Также он добавил, что пространство должно быть инклюзивным и доступным для каждого горожанина.