На Оболони на месте демонтированных МАФов обустроят «маршрут здоровья»

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Ирина Маймур
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В Оболонском районе начали обустраивать «маршрут здоровья».

Он будет проходить вдоль Вышгородской улицы, от общеобразовательной школы № 8 до специализированной школы № 16, сообщают в Киевсовете.

Ранее на перекрестке улиц Ивашкевича и Вышгородской размещалось более 20 МАФов. Киоски демонтировали и разработали концепцию зеленого пространства, которое обустроят на их месте.

На локации высадили деревья, кустарники и другие декоративные растения.

Тендер на обустройство «маршрута здоровья» уже провели. Подрядная организация планирует приступить к работе в ближайшее время.

Как отметил депутат Киевсовета Богдан Черной, на «маршруте» установят уличные ряды и дополнительное освещение для комфортных прогулок. Также он добавил, что пространство должно быть инклюзивным и доступным для каждого горожанина.

Фото: иллюстративный; Maksim Shutov/Unsplash

Опубликовано: 18 сентября 2023
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