На доме в центре Киева начали рисовать мурал: жители вызвали полицию и остановили работы

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Анна Григораш
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На здании в центре Киева, имеющем охранный статус, неизвестные начали рисовать мурал. Возмущенные жители вызвали полицию и остановили работы.

Об этом пишет депутат Евгения Кулеба. Как отмечают комментаторы под постом, речь идет о доме на Сечевых Стрельцов.

По словам Кулебы, активная община вызвала полицию, после чего КП Киевблагоустройство составило акт об административном правонарушении, а следственная группа собрала заявления. "Надеюсь на открытие уголовного производства", - написала она.

Ранее жители Рейтарской, 2 выступили против нового мурала, посвященного Бахмуту. Люди приклеили распечатку на стену с надписью "Жители против" и подали коллективное заявление в КГГА, которое должны рассмотреть в течение двух недель. Работы остановили.

Фото: Евгения Кулеба

Опубликовано: 19 сентября 2023
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