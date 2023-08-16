Жители Рейтарской выступили против нового мурала на доме: почему

На улице Рейтарской, 2, на стене жилого дома хотят создать мурал, посвященный Бахмуту. Однако некоторые жители выступили против этого.

Как сообщает The Village Украина, жители остановили работы по созданию мурала. Они приклеили распечатку на стену с надписью "Жители против" и подали коллективное заявление о несогласии с КГГА, которое должны рассмотреть в течение двух недель.

Юристы советуют также вызвать полицию, если работы продолжат в течение этого времени.

Почему жители против

Жители дома на Рейтарской возмущены тем, что мурал начали создавать без их ведома и согласования эскиза и времени работ.

Они считают, что эскиз мурала «нарушает морально-нравственные нормы и является спекулятивной попыткой пиара на теме трагедии Бахмута». По их мнению, организаторы вместо чествования памяти и поддержки пострадавших от войны пытаются получить финансовую или репутационную выгоду.

Что говорят инициаторы создания стенописи

Авторы мурала утверждают, что имеют разрешение на проведение работ от городских властей и подписи жильцов дома, хотя сами жители говорят, что согласия на это они не давали.

Создание стенописи инициировала украинская музыкант и блоггер Даша Суворова, которая ранее инициировала создание мурала с Артемсолью в Ирпене . Она отказалась общаться с журналистами.

Фото: Небоскреб



