Суд вернул в собственность Киева 3000 гектаров Беличанского леса

Апелляционный суд отменил решение Бучанского районного совета и вернул в собственность Киева 3000 гектаров Беличанского леса.
Об этом сообщили в КГГА.
В 2021 году Коцюбинское незаконно расширило свои территории за счет Беличанского леса. Впоследствии Бучанский районный совет снова пытался забрать у киевлян лес и отдать его под застройку.
Кроме того, Департамент земельных ресурсов КГГА подготовил и передал Киевсовету проект решения об отказе в продлении аренды ООО "Литораль", арендующего 94 га с 2008 года.
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