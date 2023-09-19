Суд вернул в собственность Киева 3000 гектаров Беличанского леса

Апелляционный суд отменил решение Бучанского районного совета и вернул в собственность Киева 3000 гектаров Беличанского леса.

Об этом сообщили в КГГА.

В 2021 году Коцюбинское незаконно расширило свои территории за счет Беличанского леса. Впоследствии Бучанский районный совет снова пытался забрать у киевлян лес и отдать его под застройку.

Кроме того, Департамент земельных ресурсов КГГА подготовил и передал Киевсовету проект решения об отказе в продлении аренды ООО "Литораль", арендующего 94 га с 2008 года.

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