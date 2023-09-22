Смотрите, как восстанавливают дома во Львове, разрушены из-за российских обстрелов

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Валерия Гуржий
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Разрушенные из-за российских обстрелов дома на улице Стрыйской во Львове восстанавливают до зимы.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

В доме №68 кроме деревянного каркаса, появилось его накрытие и уже кладут черепицу. В доме №66 уже появились стены верхнего этажа. Их пришлось отмуровывать, ведь взрывная волна поверх практически снесла. Далее строители будут браться за крышу. Его тоже будут перекрывать черепицей.

Дом № 64 пострадал больше всего. У него прилетела ракета, которая и пробила этажи сверху и до самого низа. Между двумя этажами дома перекрытие уже залили. Сейчас строители откладывают стены. Предстоит восстановить еще одно перекрытие между третьим и четвертым этажами.

Дома №62 и 64 снаружи словно не так сильно пострадали, но изрядно потрескались, поэтому конструкторы дали дополнительное задание по демонтажу определенных стен и элементов. Собственно эти работы уже завершаются и после этого будут восстанавливать крышу, которую вместе с тем нужно будет связать с крышей соседнего 60-го дома.

Ранее мы писали, что в ночь на 7 июля россия ударила ракетами "Калибр" по комплексу домов, который находится в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов - Ансамбль исторического центра".

Фото: Любомир Зубач

Опубликовано: 22 сентября 2023
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