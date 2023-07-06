Российские ракеты во Львове попали в дома, которые находятся под защитой ЮНЕСКО

В ночь на 7 июля россия ударила ракетами "Калибр" по комплексу домов, который находится в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – Ансамбль исторического центра".
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
Комплекс из 17 жилых домов, расположенный по ул. Стрыйской, на пересечении с ул. Академика Сахарова под №№50 -76в, имеет статус памятника архитектуры местного значения.
Дома жилого комплекса для преподавателей Львовской политехники 1930 года занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
По словам Ткаченко, Украина срочно официально сообщила ЮНЕСКО об этом и, "как всегда, ждет действий больших, чем просто глубокая обеспокоенность".
Ранее мы писали, что в результате удара российскими "Калибрами" по Львову пострадало здание инновационного парка Lviv Tech City, а также Kredens cafe.
Фото: Сергей /Wikipedia, Юрий Мартынович, ГСЧС , Андрей Садовый .