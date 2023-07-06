Российские ракеты во Львове попали в дома, которые находятся под защитой ЮНЕСКО

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Анна Григораш
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В ночь на 7 июля россия ударила ракетами "Калибр" по комплексу домов, который находится в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – Ансамбль исторического центра".

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Дом на Стрыйской, в который попали российские ракеты

Комплекс из 17 жилых домов, расположенный по ул. Стрыйской, на пересечении с ул. Академика Сахарова под №№50 -76в, имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Дома жилого комплекса для преподавателей Львовской политехники 1930 года занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Так выглядел дом до ракетного удара

По словам Ткаченко, Украина срочно официально сообщила ЮНЕСКО об этом и, "как всегда, ждет действий больших, чем просто глубокая обеспокоенность".

Ранее мы писали, что в результате удара российскими "Калибрами" по Львову пострадало здание инновационного парка Lviv Tech City, а также Kredens cafe.


Фото: Сергей /Wikipedia, Юрий Мартынович, ГСЧС , Андрей Садовый .

Опубликовано: 06 июля 2023
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