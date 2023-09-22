"Киевзеленстрою" угрожают судом, если они не спилят 90-летний каштан возле Пейзажной аллеи

Руководство Национального музея истории Украины и Федор Андрощук подадут в суд на КО "Киевзеленстрой", если предприятие не спилит 90-летний каштан у Пейзажной аллеи.

Об этом сообщила Ольга Сумская.

"Вы себе представляете? И это после того, что мы лично накануне договорились с господином Федором Андрощуком – директором музея, что он готов нас поддержать", – пишет актриса.

По словам Сумской, она пыталась попасть на прием к директору, но он сказал, что будет общаться только через юристов и официальные письма.

Ранее мы писали, что 12 сентября на Пейзажной аллее работники «Киевзеленстроя» хотели срезать 90-летний каштан по заказу Музея истории Украины.

На тот момент биология Настя Глущенко вместе с арбористом Владимиром Ветроградским и депутатами Ксенией Семеновой и Евгенией Кулебой уже несколько месяцев боролись за сохранение дерева и собрали вместе с киевлянами деньги на его лечение.

В конце концов, уговорить администрацию музея отсрочить спиление удалось актрисе Ольге Сумской, которая поддержала инициативу активистов.

Фото: Настя Глущенко, Ольга Сумская