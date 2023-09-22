Киевляне призывают разработать механизм утверждения муралов в городе – петиция

Киевляне обратились к местным властям с призывом разработать механизм создания муралов в городе, в том числе с обсуждением эскизов и местоположений.

Об этом говорится в петиции.

Авторы петиции отмечают, что муралы стали неотъемлемым признаком Киева, они обогащают его культурный ландшафт и влияют на его визуальный образ. Но в то же время из-за их выполнения и места размещения возникает большое количество конфликтов в городе.

"Есть частые случаи, когда совладельцы домов не дают согласие на создание мурала. Мнение киевлян просто игнорируется. Особое возмущение вызывает нанесение муралов на стенах домов с охранным статусом без предварительного согласования с Департаментом охраны культурного наследия", - говорится в петиции.

Киевляне призывают создать открытую процедуру согласования муралов на фасадах домов, а также приостановить создание любых муралов в Киеве к моменту разработки и утверждения на уровне города прозрачного механизма их создания.

Авторы требуют:

Разработать и утвердить на уровне местных властей Положение «О согласовании создания муралов в Киеве». Разработать открытый процесс привлечения общины и экспертной среды к обсуждению и согласованию муралов. Создать онлайн-платформу или другие средства коммуникации, которые позволяли бы обществу высказывать свои мнения и предложения относительно муралов. Проводить консультации и общественные обсуждения эскизов муралов перед их утверждением. Запретить создание новых муралов на фасадах зданий для внедрения открытого механизма привлечения общины и экспертов.

Напомним, на здании в центре Киева, имеющем охранный статус, неизвестные начали рисовать мурал. Возмущенные жители вызвали полицию и остановили работу.