Жители дома на Жилянской получат денежную компенсацию, если дом не подлежит восстановлению

Если повторная экспертиза признает дом на Жилянской не подлежащим восстановлению, то в КГГА будут рассматривать заявления о компенсации за уничтоженное недвижимое имущество.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

Сумма компенсации может составлять ориентировочно от 3 млн. грн. за квартиру, площадью 32,6 кв. метров и до 8,3 млн грн за квартиру площадью 103,3 кв. метры.

«В настоящее время городская Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные в результате вооруженной агрессии россии объекты недвижимого имущества уже получила одно заявление на компенсацию за разрушенную квартиру в доме по ул. Жилянская, 116-А. Однако рассмотрение этого заявления Комиссия будет вынуждена временно приостановить в связи с проведением инструментального обследования дома», – сообщил Вячеслав Непоп.

По его словам, учитывая, что техническое обследование дома, инициированное жильцами, проводилось визуальным и аналитическим способами, город принял решение провести детальное обследование с инструментальным исследованием конструкций дома на ул. Жилянской, 116-А с привлечением специалистов организаций, имеющих соответствующее специальное оборудование.

«Когда мы получим результаты обследования, мы сможем вернуться к вопросу компенсации. И, если повторная экспертиза признает дом не подлежащим восстановлению, мы будем рассматривать заявления о компенсации за уничтоженное недвижимое имущество», – отметил Вячеслав Непоп.

Ранее мы писали, что повторную экспертизу назначат для исторического дома на улице Жилянской 116А, который был разрушен в октябре русский дрон.

Напомним, что день обстрела городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что дом аварийный и не подлежит восстановлению. Исследование, которое провело коммунальное предприятие КГГА «Киевэкспертиза», провели сразу, в тот же день, когда в дом попал вражеский БПЛА. Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на выводы экспертизы, заявил, что дом старый, имеет деревянные перекрытия и его невозможно отстроить.

После чего жители дома планировали обратиться к Владимиру Зеленскому и Виталию Кличко, чтобы восстановить историческое здание.

Фото: Дом на Жилянской / Facebook, Ксения Семенова