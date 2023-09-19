В доме на Жилянской, который разрушил российский дрон, проведут еще одну экспертизу

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Валерия Гуржий
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Повторную экспертизу назначат для исторического дома по улице Жилянской 116А, который был разрушен в октябре русский дрон.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

"После десятка публикаций в печати, в том числе международной, Непоп решил назначить настоящую экспертизу дома на Жилянской. Одновременно, конечно, обозвав плохую экспертизу, которую делало государство по заказу жильцов", - написала она.

Ранее мы писали, что государственное предприятие «Киевский промстройпроект» провело экспертизу и пришло к выводу, что исторический дом на улице Жилянской 116А, разрушенный в октябре дроном россии, можно восстановить.

Напомним, что день обстрела городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что дом аварийный и не подлежит восстановлению. Исследование, которое провело коммунальное предприятие КГГА «Киевэкспертиза», провели сразу, в тот же день, когда в дом попал вражеский БПЛА. Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на выводы экспертизы, заявил, что дом старый, имеет деревянные перекрытия и его невозможно отстроить.

После чего жители дома планировали обратиться к Владимиру Зеленскому и Виталию Кличко, чтобы восстановить историческое здание.

Фото: Дом на Жилянской / Facebook, Ксения Семенова

Опубликовано: 19 сентября 2023
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