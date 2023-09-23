На Подоле снова начали разбирать крышу 200-летнего здания, которое должно получить охранный статус

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Валерия Гуржий
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Крышу 200-летнего здания на Подоле, которое должно в ближайшее время получить охранный статус, начали разбирать очень быстро.

Об этом сообщила депутат Евгения Кулеба.

"Крышу разбирают очень быстро. Думаю, что уже через день ее не будет. Приехала полиция и благоустройство — им показали все разрешительные документы. От общины на локации 4 человека, один с плакатом. Больно, особенно когда узнала об исторической ценности здания", – отметила она.

Ранее мы писали, что здание на Набережно-Крещатицкой, 13 из которого в августе начали снимать крышу, получит охранный статус.

Дом на Набережно-Крещатицкой, 13 не является достопримечательностью, но расположен на территории Историко-архитектурного заповедника «Древний Киев».

Участком, где сейчас находится здание, с июля 1812 года владел купец Михаил Бубнов. Он построил на территории одноэтажный краеугольный дом и обустроил там бани. После 1884 часть помещений в усадьбе Бубновых переоборудовали под жилье и торговлю.

Что же касается бывшего корпуса «общих бань», то в 1890-х годах там размещалась молельня для иудеев. В 1902-м ее перенесли на другую улицу, а наследники Бубнова предоставили часть усадьбы под расширение городской электростанции.

В начале 1910-х годов усадьба перешла в собственность акционерного общества "Электрическое предприятие". В советское время ее национализировали. С того времени здание использовалось для всевозможных вспомогательных нужд. Боковые и тыльные фасады, чердак и крыша подверглись реконструкции. В постсоветский период в доме № 13 размещались коммерческие заведения, в последнее время — фитнес-центр.

Фото: Евгения Кулеба

Опубликовано: 23 сентября 2023
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