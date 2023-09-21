200-летнее здание на Подоле получит охранный статус

Здание на Набережно-Крещатицкой, 13 из которого в августе начали снимать крышу, получит охранный статус.

Об этом сообщила депутат Евгения Кулеба.

Сотрудница Департамента охраны культурного наследия КГГА сообщила, что в здании находились еврейские молитвенные бани. Поэтому комиссия поддержала передачу документов в Минкульт для предоставления охранного статуса.

Также особо акцентировали, что здание имеет отношение к религиозному сообществу.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Набережно-Крещатицкой, 13 начали разбирать крышу дома 1822 года.

Дом на Набережно-Крещатицкой, 13 не является достопримечательностью, но расположен на территории Историко-архитектурного заповедника «Древний Киев».

Участком, где сейчас находится здание, с июля 1812 года владел купец Михаил Бубнов. Он построил на территории одноэтажный краеугольный дом и обустроил там бани. После 1884 часть помещений в усадьбе Бубновых переоборудовали под жилье и торговлю.

Что же касается бывшего корпуса «общих бань», то в 1890-х годах там размещалась молельня для иудеев. В 1902-м ее перенесли на другую улицу, а наследники Бубнова предоставили часть усадьбы под расширение городской электростанции.

В начале 1910-х годов усадьба перешла в собственность акционерного общества «Электрическое предприятие». В советское время ее национализировали. С того времени здание использовалось для всевозможных вспомогательных нужд. Боковые и тыльные фасады, чердак и крыша подверглись реконструкции. В постсоветский период в доме № 13 размещались коммерческие заведения, в последнее время — фитнес-центр.

Фото: Дмитрий Перов