Морской вокзал в Одессе пострадал в результате атаки россиян: фото

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Анна Григораш
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В результате ночной атаки россиян повреждения получили морской вокзал и здание привокзальной гостиницы в Одессе.

Кроме того, пострадали зернохранилища, частные дома и складские здания одного из предприятий.

Всего во время ночной атаки враг запустил по Одессе 12 крылатых ракет «Калибр», 2 противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», 19 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

Пострадавшее в результате удара здание привокзальной гостиницы не используется уже около 10 лет, в нем отсутствовали электричество и водоснабжение.

Одесский порт и Морвокзал в Одессе до атаки

Совладелец поврежденной гостиницы "Кемпински" Андрей Ставницер написал, что планирует восстановить здание.

"Эта гостиница – памятник раздолбанству и безвкусице – не нравилась мне так же, как всем одесситам, поэтому я мечтал его наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно, проинвестировал миллионы долларов, выкупил долю у частных инвесторов и, несмотря на войну, закрывал соглашение с государством. Инициировал концессию всей территории пассажирского Морвокзала, нашел партнеров, которые готовы были со мной инвестировать в строительство зоны, которая бы не уступала Барселоне или Копенгагену. Даже подобрал уже несколько мировых урбанистов и архитекторов", - написал он.

Ставницер добавил, что мечтал построить в Одессе современную прогулочную набережную с концертным залом имени Жванецкого, с причалом для круизных лайнеров, зимой – с катком, велодорожками, ресторанами и магазинами.

"Все будет. Все отстроим. Не дождетесь, твари. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших ужасных кошмарах", - написал он.

Ранее мы писали, что из-за ночной российской атаки на Одессу 23 июля были повреждены 29 памятников архитектуры. В частности, речь идет о постройках XIX-XX веков.

Фото: Силы обороны юга, ЯдвигаВереск, ДСНС.

Опубликовано: 25 сентября 2023
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