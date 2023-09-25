Земли вдоль Никольской Слободки, где должны были обустроить парк, продают в очередной раз под застройку

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Ирина Маймур
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«Ощадбанк» выставил на продажу под застройку три земельных участка на берегу Никольской Слободки.

Об этом сообщила активистка Елена Медведенко.

Соответствующую информацию обнародовали на странице электронного аукциона OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции).

Указанные участки площадью 6,3 гектара входят в пределы охранной зоны «Исторический ландшафт киевских гор» и долины реки Днепра, где запрещено новое строительство.

Раньше земли принадлежали компании, пытавшейся построить там ЖК «Солнечная Ривьера», однако в 2016 году участки перешли в собственность «Ощадбанка». Он забрал их у застройщика за долги.

До полномасштабного вторжения Киевсовет проголосовал за создание парка вдоль Никольской Слободки и должен был выкупить у «Ощадбанка» участки для его создания, однако так этого и не сделал. В то же время, в 2022 году было заявлено, что земли может выкупить Министерство спорта для строительства мультифункциональной спортарены.

Ранее мы писали, что жители и активисты самостоятельно собрали деньги и заказали архитекторам SBM Studio проект парка вдоль Никольской Слободки под названием «Дикий Левый».

Фото: OpenMarket

Опубликовано: 25 сентября 2023
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