Киевляне призывают уберечь от застройки стадион «Арсенал» на Грушевского – петиция

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Ирина Маймур
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Столичные жители призывают местные власти уберечь от застройки стадион «Арсенал» по улице Грушевского, 36 и закончить его реконструкцию.

Ответная петиция появилась на сайте Киевсовета.

Как отметил автор инициативы Владимир Фомичев, горожане с 2006 года боролись с попытками застройщика уничтожить стадион. Именно тогда Генпланом города было изменено целевое назначение земли под ним по «спорту и рекреации» на «многоэтажную застройку».

В конце концов, община победила, однако сейчас стадион снова под угрозой застройки. Земельный участок под стадионом находится в собственности «Укргазбанка», который планирует в ближайшее время выставить его на продажу.

Автор петиции требует, чтобы Киевская городская государственная администрация выкупила землю и имущество стадиона, а компенсационные средства, предназначенные для Укргазбанка, направила на нужды Вооруженных Сил Украины.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Опубликовано: 25 сентября 2023
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