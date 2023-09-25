Художники из США нарисовали муралы на поврежденных домах Ирпеня и Бучи

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Ирина Маймур
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Художники-волонтеры из США создали муралы на поврежденных домах Бучи и Ирпеня.

Авторы стенописей — BANDIT, John Ashbaugh и Tristan George, сообщают в Бучанском городском совете.

Муралы в Буче появились на домах Стеклозаводского микрорайона. Первый из них называется «Портрет девушки». Художники позиционируют стенопись как акт памяти, которую проявили женщины во время войны. Второй мурал называется «Вопрос времени». На нем изображен украинский воин на часовой стрелке с его любовью на минутной стрелке. Герои нарисованы поверх пробитого шарами стекла.

В Ирпене художники изобразили на стенах здания детей, рисующих разные линии, напоминающие кардиограмму сердца.

Волонтеры отмечают, что приехали создать муралы, чтобы поддержать народ Украины и показать миру его героическую борьбу с агрессором.

Фото: Бучанский городской совет, BANDIT

Опубликовано: 25 сентября 2023
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