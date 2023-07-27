В Киеве открыли мурал, посвященный адопции животных

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Мария Иващук
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На Златоустовской, 23 открыли мурал с ирпенской зоозащитницей Анастасией Тихой. Стенопись посвящена теме адопции бездомных животных.

Главной героиней мурала стала зооволонтер Анастасия Тиха, которая вместе с мужем пешком вывела около 30 животных, в том числе, собак с инвалидностью, из охваченного войной Ирпеня. Фото, зафиксированное известным фотографом Кристофером Очиконом, облетело не только Украину, но и весь мир и стало символом отваги украинцев, которые даже в самые тяжелые времена, рискуя своей жизнью, не забывают о домашних любимцах.

Разработкой и нанесением изображения занималась творческая группа Кайлас-В, которая с 2002 года создала более 70 муралов в Украине и за ее пределами. Среди них – Святая Джавелина, Грушевский и Круты в Киеве.

Ранее КГГА сообщала, что в июне 2023 года после подрыва Херсонской ГЭС киевляне приютили рекордное количество животных. Однако приюты все еще наполняются гораздо быстрее, чем разгружаются.

По подсчетам зоозащитной организации Save Pets of Ukraine, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в приютах количество бездомных животных увеличилось на 60%.

Опубликовано: 27 июля 2023
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