На Солом'янці вместо существующего мурала хотят создать новый со скрытой рекламой водки

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Ирина Маймур
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В Соломенском районе на улице Липковского, 8 хотят зарисовать мурал известного канадского художника Emmanuel Jarus.

На его месте планируется создать стенопись со скрытой рекламой водки «Казацкая Рада», сообщает депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

По ее словам, несколько дней назад на стене дома появилась конструкция и объявление с визуализацией мурала, который появится на месте нынешнего. Большинство жителей в шоке, ведь не давали согласие на «перерисовку».

«РГА письмо поддержки не предоставила — отправила в Департамент благоустройства и с согласия совладельцев», — отметила депутат.

Во время встречи с жителями и властями инициатор нового мурала заявил, что его «военные согласовали, а местные жители — вата, если не поддерживают этот патриотический рисунок».

Ранее мы писали, что киевляне обратились к местным властям с призывом разработать механизм создания муралов в городе, в том числе с обсуждением эскизов и местоположений.

Фото: Евгения Кулеба

Опубликовано: 26 сентября 2023
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