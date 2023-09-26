Во Львове оборудовали укрытие автоматической системой открывания дверей от Ajax

Во Львове появилось укрытие, оборудованное автоматической системой открывания дверей от Ajax Systems.

Оно расположено на улице Городоцкой и может вместить до 300 человек, сообщают в пресс-службе компании.

Во время воздушной тревоги сигнал «Воздушная тревога» будет поступать на централь Hub Hybrid (4G). Она будет открывать автоматические замки и снимать укрытия с охраны.

Также в Ajax оборудовали укрытие тревожными кнопками Button для экстренных ситуаций. Сигнал по ним будет получать Управление полиции охраны во Львовской области.

Кроме обустройства системой открывания дверей, укрытие отремонтировали. Оно бездействовало более 60 лет.

До конца года во Львове планируют также переоборудовать еще 4 бомбоубежища, отметил мэр города Андрей Садовый.

Ранее мы писали, что компания Ajax обустроила укрытие с автоматическим открыванием дверей в Дарницком районе Киева. После успешного завершения тестирования приступили к разработке решений для остальных бомбоубежищ столицы.

Фото: Ajax Systems