200-летний дом на Подоле, который начали разбирать накануне, признали объектом культурного наследия

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Валерия Гуржий
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В список объектов культурного наследия Киева внесли 200-летний дом на Подоле, с которого накануне начали снимать крышу.

Об этом сообщили в КГГА.

Речь идет о старинном здании на улице Набережно-Крещатицкой, 13.

Кроме того, Департамент охраны культурного наследия, чтобы предупредить возможный снос здания, уже поручил профильным специалистам начать исследование и сбор необходимых архивных, библиографических материалов по указанному объекту для дальнейшего рассмотрения и предоставления памятникоохранного статуса.

Инспекторы Департамента неоднократно осматривали объект: обнаружили забор с информационным щитом, зафиксировали частичный демонтаж кровли дома. Заказчику работ вручено предписание с соответствующими охранными требованиями.

Ранее мы писали, что здание на Набережно-Крещатицкой, 13 из которого в августе начали снимать крышу, получит охранный статус.

Дом на Набережно-Крещатицкой, 13 не является достопримечательностью, но расположен на территории Историко-архитектурного заповедника «Древний Киев».

Участком, где сейчас находится здание, с июля 1812 года владел купец Михаил Бубнов. Он построил на территории одноэтажный краеугольный дом и обустроил там бани. После 1884 часть помещений в усадьбе Бубновых переоборудовали под жилье и торговлю.

Что же касается бывшего корпуса «общих бань», то в 1890-х годах там размещалась молельня для иудеев. В 1902-м ее перенесли на другую улицу, а наследники Бубнова предоставили часть усадьбы под расширение городской электростанции.

В начале 1910-х годов усадьба перешла в собственность акционерного общества "Электрическое предприятие". В советское время ее национализировали. С того времени здание использовалось для всевозможных вспомогательных нужд. Боковые и тыльные фасады, чердак и крыша подверглись реконструкции. В постсоветский период в доме № 13 размещались коммерческие заведения, в последнее время — фитнес-центр.

Фото: КГГА

Опубликовано: 26 сентября 2023
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