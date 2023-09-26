Во Львове откроют урбан-парк с кинотеатром и площадками для уличного футбола и стритбола

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Ирина Маймур
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30 сентября во Львове откроется первый бесплатный тактический урбан-парк.

Об этом изданию ШоТам сообщила общественная организация Urban Reform.

Парк станет частью Urban Camp Lviv, входящей в сеть городских просторов «ТВОРИ!»

На новой локации обустроят площадки для стритбола и стрит-футбола, уличный кинотеатр и публичное пространство со скамейками и растительными насаждениями.

Парк называют тактическим, потому что создадут максимально гибкое пространство, чтобы время от времени добавлять в него новые локации или изменять уже имеющиеся.

Первым ивентом, который пройдет на территории новой урбан-локации, станет Фестиваль уличных культур.

Фото: ШоТам/Urban Reform

Опубликовано: 26 сентября 2023
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