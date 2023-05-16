В урбан-парке на ВДНГ появились платные душевые

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Ирина Маймур
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В столичном урбан-парке на ВДНГ открыли современные душевые кабины.

Об этом сообщил гендиректор «Экспоцентра» Евгений Мушкин.

«Мы запустили душевые кабины в Урбан-парке ВДНГ. Вопрос актуален особенно для тех, кто занимается спортом. И особенно, когда жарко. Также может быть интересно всем, кто занимается бегом на ВДНГ. Финишировать можно в Урбан-парке и сразу принять душ», — сообщил гендиректор ВДНГ.

Мушкин отметил, что душевые оборудованы всем необходимым, включая фен, зеркало, мыло и полотенца.

Услуга платная и стоит 50 гривен. Время на душ не ограничивается.

Раньше мы писали о 5 местах в Киеве, где можно научиться кататься на скейте.

Фото: Евгений Мушкин

Опубликовано: 16 мая 2023
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