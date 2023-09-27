Как сегодня выглядит восстановленная улица Вокзальная в Буче: фото

Журналистка и писательница Евгения Подобная показала , как выглядит сейчас отстроенная улица Вокзальная в Буче. Там ВСУ разбили первую колонну россиян.

Теперь на Вокзальной «одинаковые аккуратные заборчики, новые фасады, новые деревья, даже тротуар и дорога без рубцов от российской техники», пишет журналистка.

«Никогда не думала, что в Буче у меня хотя бы когда-нибудь будут слезы счастья. Но сегодня в ожидании пока отпустит анестезия, решила пройтись по Вокзальной и, извините, прозрела. Да, это та же Вокзальная. На которой было одно из самых позорных для россиян побоищ. На которой не было живого места. Которая была так же разбита, как и моя улица. И ее отстроили», — отмечает Подобная.

Напомним, что в мае 2023 года на Вокзальной завершили процесс восстановления: там отремонтировали электроопоры, коммуникации, дорожное покрытие, а также 110 домов. К тому же отстроили с нуля 12 полностью разрушенных домов. Восстановлением занималась американская некоммерческая организация Global Empowerment Mission (GEM) совместно с партнерами и властями, а профинансировал его Фонд Говарда Баффета.

Фото: Евгения Погодная