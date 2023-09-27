Суд отменил решение о застройке Галерного острова

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Ирина Маймур
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Киевский эколого-культурный центр выиграл судебный процесс в защиту Галерного острова от застройщиков из ООО «Галерный залив».

Речь идет о территории площадью около 45 га, сообщают на фейсбук-странице организации.

Отмечается, что в 2007 и 2008 годах решением Киевсовета Галерный остров передали в аренду под застройку ООО «Галерный залив». КЭКЦ приступил к судебному процессу, чтобы отменить это решение.

На острове планируют создать заказник.

Петиция в защиту Галерного острова и создание заповедного объекта уже набрала необходимые 6 тысяч голосов горожан.

Ранее мы писали, что в начале года застройщик ООО «Галерный залив» обратился в Киевсовет с просьбой не принимать решения о создании в этом месте памятника природы «Лес орхидей», поскольку он планирует строить там развлекательный комплекс и дома. В августе киевские власти поддержали создание заказника «Лес орхидей».

Фото: КЭКЦ

Опубликовано: 27 сентября 2023
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