На территории МАУП строят высотку вместо реконструкции парка

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Ирина Маймур
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В Голосеевском районе Киева на территории Межрегиональной академии управления персоналом продолжается строительство высотки, несмотря на решение Киевсовета прекратить аренду участка.

Об этом сообщает издание «СтопКор».

В паспорте объекта указано, что на 0,4 гектарах на территории МАУП идет реконструкция парка Трипольской культуры, с реставрацией скульптур и восстановлением зеленых насаждений, а также со строительством и эксплуатацией административно-учебного корпуса и общежития.

Однако здание, возводимое за металлическим ограждением, больше похоже на жилую многоэтажку.

Решением сессии Киевсовета от 14 декабря 2021 договор аренды участка с МАУП был расторгнут.

Фото: СтопКор

Опубликовано: 27 сентября 2023
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