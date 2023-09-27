На территории МАУП строят высотку вместо реконструкции парка

В Голосеевском районе Киева на территории Межрегиональной академии управления персоналом продолжается строительство высотки, несмотря на решение Киевсовета прекратить аренду участка.

Об этом сообщает издание «СтопКор».

В паспорте объекта указано, что на 0,4 гектарах на территории МАУП идет реконструкция парка Трипольской культуры, с реставрацией скульптур и восстановлением зеленых насаждений, а также со строительством и эксплуатацией административно-учебного корпуса и общежития.

Однако здание, возводимое за металлическим ограждением, больше похоже на жилую многоэтажку.

Решением сессии Киевсовета от 14 декабря 2021 договор аренды участка с МАУП был расторгнут.

Фото: СтопКор