На территории МАУП строят высотку вместо реконструкции парка

В Голосеевском районе Киева на территории Межрегиональной академии управления персоналом продолжается строительство высотки, несмотря на решение Киевсовета прекратить аренду участка.
Об этом сообщает издание «СтопКор».
В паспорте объекта указано, что на 0,4 гектарах на территории МАУП идет реконструкция парка Трипольской культуры, с реставрацией скульптур и восстановлением зеленых насаждений, а также со строительством и эксплуатацией административно-учебного корпуса и общежития.
Однако здание, возводимое за металлическим ограждением, больше похоже на жилую многоэтажку.
Решением сессии Киевсовета от 14 декабря 2021 договор аренды участка с МАУП был расторгнут.
Фото: СтопКор