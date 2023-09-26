Город не позволит застроить земли на Никольской Слободке, которые выставили на продажу

Городские власти не разрешат застроить выставившие на продажу участки на Никольской Слободке.

Об этом сообщили в КГГА.

Киевсовет проголосовал за создание парка «Никольская Слободка» и планировала выкупить три участка площадью более 6 га. Однако владелец земли – «Ощадбанк» – не согласился. Пока он выставил участки на продажу.

В КГГА отмечают, что земли на Никольской Слободке можно использовать исключительно как зеленую зону. Город будет способствовать их обустройству и будет защищать интересы общества.

По поручению Виталия Кличко на рассмотрение Киевсовета подали проект решения о том, чтобы предоставить участкам на Никольской Слободке статус сквера.

Напомним, что на днях «Ощадбанк» выставил на продажу под застройку три земельных участка на берегу Никольской Слободки. Указанные участки площадью 6,3 гектара входят в пределы охранной зоны «Исторический ландшафт киевских гор» и долины реки Днепра, где запрещено новое строительство.

Жители и активисты более 20 лет борются против застройки земель вдоль Никольской Слободки. Они самостоятельно собрали средства и заказали архитекторам SBM Studio проект парка под названием Дикий Левый, который планируют обустроить на этих участках.

Фото: kyiv.comments