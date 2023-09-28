Возле Русановской набережной срезали два здоровых дерева

На Русановской косе срезали два здоровых дерева — ольху и ясень. Оба имели стволы диаметром 30 и 20 см.
Об этом сообщают в КП по УЗН Днепровского района.
Отмечается, что ольха уничтожена полностью, а ясень поврежден, однако дальше расти он уже не сможет.
На месте происшествия полицейские задержали киевлянина. На нарушителя составили административный протокол и открыли производство по факту уничтожения зеленых насаждений.
Раньше мы писали, что в парке Киевского политехнического института срезали деревья.
Фото: КП по УЗН Днепровского района