В Киеве во время ремонта упал мост на Шулявке

В Киеве на Шулявке во время ремонтных работ упали несколько пролетов Дегтяровского моста.

Об этом сообщили в КГГА.

"На улице Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошла чрезвычайная ситуация - во время монтажа произошел обвал балок. Причины выясняют специалисты, которые уже на месте", - сообщили в КГГА.

Сообщается, что на месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что с 13 июня по 30 ноября будет происходить реконструкция Дегтяровского путепровода. Он будет закрыт для проезда.

В начале августа путепровод полностью демонтировали.

Фото: Павел Авдокушин, ТГ канал Киевский Движ