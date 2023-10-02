На Виноградаре полностью высохло озеро Синее

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Ирина Маймур
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На Виноградаре полностью обмелело озеро Синее.

Как сейчас выглядит водоем, показал столичный активист Михаил Сторожук.

В озере когда-то жили и размножались болотные черепахи и множество других видов животных, отмечает Сторожук. Теперь же его экосистема уничтожена практически безвозвратно.

«Озеро умерло, так и не дождавшись помощи из бюджета города, якобы выделившего его еще несколько лет назад», — написал активист.

Ранее мы писали, что работы по спасению озера были запланированы еще на прошлый год, однако полномасштабное вторжение внесло коррективы. Впоследствии коммунальное предприятие «Плесо» должно было объявить тендер по расчистке, благоустройству и наполнению водой озера. Начать работы должны были в середине сентября.

Фото: Михаил Сторожук

Опубликовано: 02 октября 2023
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