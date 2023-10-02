В Харькове планируют построить первую в Украине подземную школу

67
Наталия Габрух
share share

Первую в Украине школу под землей, которая будет отвечать современным нормативным требованиям к защитным сооружениям, планируют построить в Харькове.

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз», — прокомментировал городской голова.

В то же время, он отмечает, что Харьков будет продолжать инвестировать в образование и ни на гривну не сократит расходы на образовательное направление как в этом, так и в следующем году. На это не повлияет даже нехватка бюджетных средств и трудная задача сбалансировать местный бюджет с учетом существующего дефицита.

Раньше мы писали , что в харьковском метро оборудовали классы для обучения. В подземке обустроили кабинеты для занятий 60-ти классов. Полноценная учеба началась 4-го сентября.

Фото: Харьковский городской совет

Опубликовано: 02 октября 2023
share share
На озеленение территории возле «Демеевской» потратят более 777 тысяч гривен На озеленение территории возле «Демеевской» потратят более 777 тысяч гривен Обвал Дегтяровского моста в Киеве: правоохранители начали уголовное производство Обвал Дегтяровского моста в Киеве: правоохранители начали уголовное производство Возле концертного зала ATLAS на Сечевых Стрельцов высадили виноград Вичи Возле концертного зала ATLAS на Сечевых Стрельцов высадили виноград Вичи Завтраки all day и самая большая коллекция чизкейков: на Рыбальском острове открыли кондитерскую Сheesecake Family Завтраки all day и самая большая коллекция чизкейков: на Рыбальском острове открыли кондитерскую Сheesecake Family Во Львове уничтожили уникальную мозаику в здании издательства «Свободная Украина» Во Львове уничтожили уникальную мозаику в здании издательства «Свободная Украина» На вокзале Киева установили скульптуру, символизирующую борьбу силы духа с системой На вокзале Киева установили скульптуру, символизирующую борьбу силы духа с системой На Виноградаре полностью высохло озеро Синее На Виноградаре полностью высохло озеро Синее Повлияет ли падение Шулявского моста на стоимость и сроки его достройки — заявления КГГА и подрядчика Повлияет ли падение Шулявского моста на стоимость и сроки его достройки — заявления КГГА и подрядчика
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.