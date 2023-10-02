В Харькове планируют построить первую в Украине подземную школу

Первую в Украине школу под землей, которая будет отвечать современным нормативным требованиям к защитным сооружениям, планируют построить в Харькове.

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз», — прокомментировал городской голова.

В то же время, он отмечает, что Харьков будет продолжать инвестировать в образование и ни на гривну не сократит расходы на образовательное направление как в этом, так и в следующем году. На это не повлияет даже нехватка бюджетных средств и трудная задача сбалансировать местный бюджет с учетом существующего дефицита.

Раньше мы писали , что в харьковском метро оборудовали классы для обучения. В подземке обустроили кабинеты для занятий 60-ти классов. Полноценная учеба началась 4-го сентября.

Фото: Харьковский городской совет