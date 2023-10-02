На вокзале Киева установили скульптуру, символизирующую борьбу силы духа с системой

В помещении вокзала станции «Киев пассажирский» установили скульптуру Олексы Фурдиака и Игоря Слободяна «Дудение».
Она символизирует борьбу силы духа с системой, рассказали в «Укрзализниці».
Скульптуру установили в рамках Львовской недели скульптуры.
Также арт-проект появился и в фойе железнодорожного вокзала Львова. Это скульптура Владимира Семкива под названием Homo («Прямостоячий»), которая символизирует веру в будущее, несмотря на всее травмы, катаклизмы и разочарования.
«Куратор проекта Павел Гудимов презентует искусство в публичном пространстве, поэтому вокзалы Киева и Львова стали локациями, где можно посмотреть произведения украинских скульпторов», — отмечают в «Укрзалізниці».
Фото: УЗ