На вокзале Львова установили скульптуру, символизирующую несокрушимость украинцев

В фойе железнодорожного вокзала Львова установили скульптуру Владимира Семкива «Прямостоячий».

Она появилась там в рамках Львовской недели скульптуры, которая будет проходить до 11 октября, пишет издание «Высокий замок».

Скульптура сделана из алюминиевого сплава и стали. Автор создал его в 2018 году.

«Прямостоячий» символизирует человека, который, несмотря на катаклизмы, продолжает верить в будущее и идет вперед, показывает несгибаемый дух украинцев и их твердую веру в победу.

Ранее мы писали, что скульптурный маршрут в рамках проекта обустроили в Стрыйском парке. Наиболее бурную реакцию общественности вызвала работа Василия Корчевого «Уверенная». Ее повредили и пытались поджечь.