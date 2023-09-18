На вокзале Львова установили скульптуру, символизирующую несокрушимость украинцев

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Ирина Маймур
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В фойе железнодорожного вокзала Львова установили скульптуру Владимира Семкива «Прямостоячий».

Она появилась там в рамках Львовской недели скульптуры, которая будет проходить до 11 октября, пишет издание «Высокий замок».

Скульптура сделана из алюминиевого сплава и стали. Автор создал его в 2018 году.

«Прямостоячий» символизирует человека, который, несмотря на катаклизмы, продолжает верить в будущее и идет вперед, показывает несгибаемый дух украинцев и их твердую веру в победу.

Ранее мы писали, что скульптурный маршрут в рамках проектаобустроили в Стрыйском парке. Наиболее бурную реакцию общественности вызвала работа Василия Корчевого «Уверенная». Ее повредили и пытались поджечь.

Фото: Ya Gallery Lviv, Святослав Шеремет, Владимир Семков

Опубликовано: 18 сентября 2023
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