Возле концертного зала ATLAS на Сечевых Стрельцов высадили виноград Вичи

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Ирина Маймур
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Группа Kalush Orchestra и певица Alyosha высадили виноград Вичи возле здания концертного зала ATLAS на улице Сечевых Стрельцов. Артисты присоединились к инициативе «Город живых стен».

Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Отмечается, что украинские музыканты высадили более 20 саженцев декоративного винограда.

«Спасибо группе Kalush Orchestra, администрации ATLAS и всем, кто сегодня присоединился к нашей инициативе по популяризации вертикального озеленения!», — написал Возный.

В рамках инициативы «Город живых стен» горожане озеленяют свои дома или места работы декоративным виноградом Вичи. За последний год высадили более 1000 ростков винограда во всех районах столицы.

Ранее мы писали, что возле кинотеатра «Жовтень» высадили «живые стены» из вьющегося винограда.

Фото: Александр Возный

Опубликовано: 02 октября 2023
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