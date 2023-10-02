Обвал Дегтяровского моста в Киеве: правоохранители начали уголовное производство

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Наталия Габрух
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Прокуратура начала уголовное производство из-за обвала нескольких пролетов Дегтяровского моста на Шулявке. Об этом сообщают в соцсетях Киевской городской прокуратуры.

Ведомости внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия.

В сообщении также отмечается, что 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок. Около 16:20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посредине и упала на соседнюю конструкцию. Цепная реакция привела к повреждению уже установленных мостовых балок, упавших на проезжую часть. Обошлось без жертв и пострадавших.

Согласно материалам следствия, реконструкцию путепровода по заказу коммунальной корпорации «Киевавтодор» проводит ООО «Росдорстрой» с привлечением субподрядных организаций.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили работников строительной компании, которые проводили работы, и заказчика работ — «Киевавтодор».

Также сообщается, что действия лиц подрядной организации ООО «Росдорстрой» проверяются в рамках еще одного уголовного производства. Оно было начато по факту завладения бюджетными средствами, выделенными в 2021-2023 годах на проведение капитального ремонта дорог и путепроводов в Киеве. Указывается, что «Росдорстрой» завышали стоимость изделий, проводили некачественные работы и поставляли некачественные материалы.

В этом уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия и продолжаются судебные экспертизы.


Ранее мы писали , что все последствия обвала Дегтяровского моста ликвидирует исполнитель работ «Ростдорстрой» за свой счет, а стоимость реконструкции не увеличится.

Фото: Офис Генерального прокурора

Опубликовано: 02 октября 2023
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