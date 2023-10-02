Повлияет ли падение Шулявского моста на стоимость и сроки его достройки — заявления КГГА и подрядчика

Инцидент с падением нескольких пролетов Дегтяровского моста на Шулявке не повлияет на стоимость реконструкции. А все последствия обвала ликвидирует исполнитель работ «Ростдорстрой» за свой счет.

Об этом заявляют в подрядной организации "Ростдорстрой".

«Учитывая сложившуюся ситуацию, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS. Отмечаем, что ущерб городскому бюджету не нанесен. Стоимость реконструкции не увеличится», – говорится в сообщении RDS.

В компании добавили, что после инцидента сроки ввода в эксплуатацию развязки увеличатся.

В то же время в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объяснили , что 30 сентября во время монтажа седьмой балки пролетного строения моста она потеряла свою устойчивость и упала на другие установленные рядом балки. Это привело к нарушению их устойчивости и повреждению остальных шести балок пролетной части.

Ранее мы писали , что с 13 июня по 30 ноября будет проходить реконструкция Дегтяровского путепровода. Он будет закрыт для проезда.

В начале августа путепровод полностью демонтировал и.