В Дарницком районе открыли мурал в паять погибших защитниках и защитницах Украины

По адресу ул. Ревуцкого, 19/1 открыли патриотический мурал в честь павших защитников и защитниц Украины. Об этом сообщило онлайн-издание «Киев – Твой Город».

Изображения на мурале поделены на три блока, три этапа жизни активистов, отдавших свою жизнь за Украину. Это этапы от Революции достоинства до полномасштабного вторжения.

Дом для рисунка был выбран не случайно. В нем жил Сергей Машовец – общественный активист и волонтер, погибший во время защиты Киева от российских окупантов в марте 2022 года.

Ранее мы писали , что художники-волонтеры из США создали муралы на поврежденных домах Бучи и Ирпеня.

Фото: «Киев – Твой Город»