В Киеве вводят новый алгоритм оплаты картой в транспорте: что изменится

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Наталия Габрух
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С 4 октября при оплате проезда банковской картой будут объединяться каждые два платежа. Это касается также оплаты через Apple Pay или Google Pay.

Об этом сообщают в соцсетях «Киев Цифровой».

Оплата за проезд будет списываться за каждые две поездки в течение дня. Если оплатить проезд банковской картой только один раз, тогда оплата спишется в конце дня — после 21:00.

Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений.

В «Киеве Цифровом» напоминают, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира.

Изменения в списании платежей не отразятся на проверке оплаты проезда контролерами. Достаточно просто назвать четыре последние цифры своей карты. Если проезд оплачивается через Apple или Google Pay, следует назвать четыре последних цифры виртуального счета в Wallet.

Ранее мы писали, что КП "Киевпасстранс" планируют запустить на маршрут двухэтажные автобусы. Их планируют выпустить на дороги в послевоенное время и использовать для экскурсий и познавательных туров по городу.

Опубликовано: 03 октября 2023
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