В Ковеле установили скульптуру в виде наушников AirPods

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Ирина Маймур
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В Ковеле в сквере Славы появилась скульптура в виде гигантских наушников AirPods.

Об этом пишет издание Ковель Media.

Создал скульптуру художник Олег Годунов.

«Это самые большие AirPods в мире. Аналогов нет, они единственные в своем роде», — уверен художник.

«Ковельские» наушники оборудованы USB-выходом для подзарядки гаджетов и встроенным динамиком. К динамику можно подключиться по Bluetooth и слушать музыку.

Ранее мы писали, что на вокзале Киева установили и скульптуру, символизирующую борьбу силы духа с системой.

Фото: Ковель media

Опубликовано: 03 октября 2023
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