В Ковеле установили скульптуру в виде наушников AirPods

В Ковеле в сквере Славы появилась скульптура в виде гигантских наушников AirPods.

Об этом пишет издание Ковель Media.

Создал скульптуру художник Олег Годунов.

«Это самые большие AirPods в мире. Аналогов нет, они единственные в своем роде», — уверен художник.

«Ковельские» наушники оборудованы USB-выходом для подзарядки гаджетов и встроенным динамиком. К динамику можно подключиться по Bluetooth и слушать музыку.

Ранее мы писали, что на вокзале Киева установили и скульптуру, символизирующую борьбу силы духа с системой.

Фото: Ковель media