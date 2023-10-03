Киев увеличил финансирование сил обороны на 1,26 млрд гривен

Киевсовет увеличил финансирование городской целевой программы «Защитник Киева» на 1,26 млрд гривен.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Средства будут направлены на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны, в частности на закупку автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники.

Кличко отметил, что речь идет о субвенции. Киев будет перечислять средства военным подразделениям.

Напомним, что в июле 2023 года Киевсовет увеличил финансирование сил обороны города до 5 млрд гривен.