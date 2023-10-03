Киев увеличил финансирование сил обороны на 1,26 млрд гривен

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Ирина Маймур
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Киевсовет увеличил финансирование городской целевой программы «Защитник Киева» на 1,26 млрд гривен.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Средства будут направлены на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны, в частности на закупку автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники.

Кличко отметил, что речь идет о субвенции. Киев будет перечислять средства военным подразделениям.

Напомним, что в июле 2023 года Киевсовет увеличил финансирование сил обороны города до 5 млрд гривен.

Фото: Минобороны

Опубликовано: 03 октября 2023
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