Евгений Клопотенко провел общественные слушания о будущем "Житнего рынка": Вот главные идеи участников дискуссии

3 октября на втором этаже "Житнего рынка" состоялись общественные слушания будущего пространства.

Инициировал событие ресторатор Евгений Клопотенко: приглашение рассылала его команда, а он сам модерировал встречу. Согласно регламенту, у каждого из участников было 3 минуты, чтобы поделиться видением будущего рынка.

Евгений Клопотенко обещал превратить все озвученные идеи в документ, согласовать его с участниками и представить городским властям как видение развития рынка. Следующие слушания планируют провести в канун Рождества.

На встрече присутствовали Алексей Курпас (Департамент общественных коммуникаций КГГА), Марьяна Олеськив (глава Государственного агентства развития туризма Украины), заместитель директора КП "Житний рынок", главный инженер рынка, а также урбанисты, общественные деятели, жители Подола.

Мы записали основные тезисы участников дискуссии.

О ситуации на рынке и роли Клопотенко

По словам инициатора встречи Евгения Клопотенко, идея слушаний заключалась в том, чтобы собрать активных горожан, которые являются экспертами в разных сферах вместе и выработать совместное видение того, что должно или не должно происходить с Житним в будущем. Сам он выступает в роли активиста и медиатора между общественностью, властью городом и менеджментом КП "Житний рынок", чтобы в результате превратить предложения в концепцию и стратегию развития пространства.



Несколько раз он отмечал, что не связан финансово с деятельностью рынка и видит свою роль в том, чтобы контролировать киевские власти и КП, чтобы ключевые решения о будущем рынка учитывали мнение горожан. Также он готов привлекать доноров, чтобы финансировать срочные нужды, на которые нет ресурсов у КП: от ремонта аварийной крыши до разработки детальной проектной документации для реконструкции пространства.

Важный момент: на данный момент арендатором значительной части рынка является компания "Танджерин" (Tarantino Family). Флориан Болен, управляющий сетью ресторанов Tarantino Family, согласно договору, взял на себя обязательства произвести капитальный ремонт здания. Но, по словам представителей КП, он не только не выполнил обязательства по ремонту, но и своевременно не вносил арендную плату. КП "Житний рынок" рассчитывало на эти средства, чтобы провести неотложные ремонтные работы: сейчас коммунальное предприятие жалуется на нехватку ресурсов даже для обеспечения функционирования рынка.

Начался суд по расторжению соглашения с недобросовестным арендатором.

О деньгах и концепциях развития рынка

Марьяна Олеськив отметила, что у города есть ресурс для реставрации рынка. И что Житний рынок при любых условиях должен оставаться в коммунальной собственности, но при этом вести эффективную и прозрачную коммерческую деятельность.

Она видит выход из кризиса в назначении эффективного менеджмента КП, согласовании концепции развития и установлении прозрачных условий аренды.

Как удачный пример развития она привела "Сумский рынок" в Харькове (сочетание мест продаж локальных продуктов и фуд-кортов с готовой едой) и отметила, что главный акцент должен быть на локальных продуктах и удовлетворении потребностей местных жителей. Именно в таком случае рынок, который любят "локалы", станет интересным местом и для туристов.

О рисках уничтожения рынка и «карте стейкхолдеров»

Украинский художник Виталий Кравец отметил, что его главное опасение касается того, что будущее "Житнего" может быть таким же, как у "Квітів України": застройщик фактически разрушил модернистское здание, несмотря на протесты общественности.

"Главное, чтобы под видом реставрации не произошла реконструкция. Как это уже было с "Квітами України" , " Гостиным двором ". Важно сохранить фасад, панно, детали. И базар должен оставаться базаром".

Ульяна Джурляк и Леся Донец представляли ОО "Зберегти Квіти Україны" развили эту идею. Леся подчеркнула, что кейс "Квітів" ярко свидетельствует о том, к чему приводит ситуация, когда бизнес не учитывает интересы горожан.

Она предлагает разработать "карту стейкхолдеров" и вместе с ними максимально открыто обсуждать будущий проект рынка.

Она верит в то, что бизнес может эффективно и адекватно взаимодействовать с обществом и развиваться в пространствах, представляющих ценную архитектуру.

Ульяна Джкурляк добавила: "Житний рынок – пример ценной архитекторы и монументального искусства, у которого почему-то нет статуса памятки. Он был спроектирован украинцами для украинцев, и будущий проект также должен учитывать интересы общества. Главным его принципом должна стать социальная и пространственная инклюзия". Также мировым трендам отвечает уплотнение функций. Рынок – не только для того, чтобы покупать продукты и есть, но и для того, чтобы общаться, учиться, узнавать новое".

Юрий Погреняк, сооснователь заведений "Хвильовий" и "Багряний" также подчеркнул, что реставрация рынка не должна превратиться в перестройку. Он видит рынок как многофункциональное пространство с большим потенциалом не только для "базара" и "фуд-кортов", но и для ночной жизни (после победы и отмены комендантского часа).

Также он подал идею о том, что в команде рынка должен работать креативный директор, который помогал бы развивать пространство в рамках одной концепции и следил за тем, чтобы все проекты "Житнего рынка" "олицетворяли дух Подола".

О превращении Житнего в инклюзивное пространство

На встрече также говорилось о необходимости создания безбарьерного пространства, учитывая рост количества людей с инвалидностью в результате боевых действий, и не только. При этом отмечалось, что безбарьерность должна быть как для покупателей, так и для продавцов. Люди с инвалидностью нередко открывают собственный бизнес, создают интересные крафтовые продукты, и они получают возможность их представить на рынке и чувствовать себя комфортно.

Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ, сказал, что видит разные способы, которые могут превратить "Житний рынок" в туристический магнит. Рынок должен стать инклюзивным пространством общения и повышения гастрономической культуры.

Здесь должны быть места для продажи фермерских продуктов, кафе и заведений с уличной едой, обустроено общественное пространство, арт-площадка и т.д.

"Чтобы общественное пространство было интересным и живым, оно должно сочетать по меньшей мере 10 функций. Это вполне реально: вопрос только в стратегии. Низовая инициатива общественности – такая, как это обсуждение – нужно превратить в стратегию, а она в свою очередь должна стать основой для дальнейшего общения с властью. Должен быть создан Наблюдательный совет, избран эффективный директор. Тогда все будет возможно", – сказал он.

О «стадионе еды», фудкорте и дегустациях

Виталий Селик, сооснователь инициативы "Сміливі відновлюваит", отметил, что видит "Житниной рынок" как "стадион еды": светлый и просторный. Он выделил 3 основные аудитории людей, которые бывают на Подоле и отметил, что рынок в первую очередь должен закрывать их потребности.

Первая аудитория – это жители Подола. Они должны получить доступ к свежим продуктам каждый день. Также было бы неплохо создать детские зоны на рынке, где родители могли бы оставлять детей под осмотром, а сами ходить за покупками.

Вторая аудитория – офисные сотрудники, которые ищут места, где можно вкусно пообедать.

Третья аудитория – люди, которые будут приходить на "Житний" вечером или на выходных. Для них поводом для этого визита могут стать фестивали, концерты.

Также он отметил, что зону вокруг рынка нужно превратить не в паркинг, а в пространство для контролируемых ярмарок, а также открыть доступ к Замковой горе и создать удобный маршрут от рынка к парковой зоне.

Елена Закревская из ОО "Подоляночка" поделилась собственным опытом взаимодействия с "Житним". Ключевые понятия, которые должны лечь в основу стратегии: тяглость и наследие. Житний рынок должен быть местом покупок и местом, где создаются воспоминания, состоящие из таких деталей, как откровенный разговор с продавщицей или подаренное ребенку яблоко. Также было бы хорошо, если бы на нем были представлены сезонные продукты из разных регионов Украины.

Юлия Питенко, лидер движения "Слоу Фуд " в Украине, сформулировала свой ключевой месседж для рынка: "Вкусно. Чисто. Честно". Она подчеркнула важность того, чтобы на рынке продавали сезонные локальные продукты и предложила на регулярной основе проводить фермерские ярмарки на выходных.

Еще одно предложение: раз в месяц посвящать выходные одному из регионов Украины, приглашать производителей, устраивать дегустации и мастер-классы и таким образом знакомить людей с гастрономической культурой страны.



Среди других предложений: вступление "Житнего рынка" в Farmers Market Coalition, обустройство качественного фуд-корта и открытие терминала или отделения "Новой почты", чтобы купленнные продукты можно было удобно отправлять в регионы или пригороды.

Алина Качоровская, СЕО Kacho Group, говорила о важности обновления ассортимента, поиске активных производителей и продавцов, которые могут предлагать интересные продукты по конкурентным ценам. Также она несколько раз подчеркнула, что ни в коем случае нельзя превратить рынок в ТРЦ.

О «новом маркетинге» и культуре сортировки мусора

Яна Жадан, которая несколько лет назад уже начинала работать с командой "Житнего" (тогда для рынка создали страницы в социальных сетях и провели в его пространстве выставку современного искусства), отметила, что "Культура состоит из ежедневных выборов. Напримере, как покупают и выбирают продукты – это часть их гастрономической культуры. И рынок, как искреннее и аккуратное пространство, должен помогать ее развивать».

Но при этом истории рынка и работающих на этом людей нельзя просто заменить "новым маркетингом". Напротив, коммуникацию и маркетинг нужно строить вокруг настоящих историй, которые происходят на рынке.

Евгения Аратовская, основательница "Украини без сміття", также говорила о том, что "Рынок – одно из мест, где люди приобретают культуру". В частности, речь шла о культуре обращения с мусором и ответственном отношении к окружающей среде. Она предложила выработать общие правила игры того, как будут сортировать и утилизировать мусор.

Валерий Новиков из MasterCard отметил, что Житний сейчас не использует диджитальные каналы коммуникации. И что нужно создать для рынка удобный сайт и реализовать возможность заказа доставки продуктов.

В целом на обсуждении были представители MasterCard и банков (MasterCard, судя по постерам, стал одним из спонсоров события). Они много говорили о финансовой инклюзивности, возможности рассчитываться на рынке с помощью удобных систем.

Одна из идей заключалась в том, чтобы продавцы получили доступ к онлайн-платформе, где они смогли бы удобно и быстро забронировать торговое место и определенный день и время. Также предложили ввести систему донатов при покупках, инициативы по сбору продуктовых наборов и т.д.

Много раз звучали идеи о том, что нужно создать развлекательно-образовательное пространство для детей, где они будут знакомиться с продуктами и основами здорового питания.

Фото: Юлий Кудланик, Евгений Клопотенко