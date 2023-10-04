Киевский метрополитен объявил тендер на изготовление букв для новых названий переименованных станций

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Наталия Габрух
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КП "Киевский метрополитен" объявляет тендер на изготовление букв для новых названий двух переименованных станций метрополитена «Зверинецкая» и «Площадь Украинских Героев».

Об этом сообщает КГГА.

Как отмечают в «Киевском метрополитене», буквы должны быть изготовлены из полированного, анодированного, литого алюминия, а также иметь все необходимые крепления к стене. Также, из-за особенностей исторического стиля шрифтов требуется поштучное изготовление с соблюдением всех пропорций, радиусов, размеров.

Как предполагает тендер, изготовить необходимо четыре комплекта новых названий на каждую станцию.

В «Киевском метрополитене» отмечают, что название станции «Площадь Украинских Героев» является самым длинным среди всех названий станций столичной подземки и требует изготовления 104 символов. Для станции «Зверинецкая» необходимо изготовить 52 символа.

Ожидаемая стоимость закупки пока не известна.

Ранее мы писали , что архитекторы станций киевского метро утвердили шрифты для новых названий. Они избрали предложение дизайнера Богдана Гдаля. Как отметил дизайнер, решение архитекторов – окончательное.

Фото: Богдан Гдаль

Опубликовано: 04 октября 2023
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