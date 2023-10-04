В ирпенском лицее установили гибридную солнечную станцию

В ирпенском академическом лицее «Мрія» установили гибридную солнечную станцию.

Она имеет мощность 20 кВт-ч и систему сохранения вместимостью 40 кВт-ч, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Станцию обустроили в рамках кампании МОН и фонда ENERGY ACT FOR UKRAINE Foundation «100 солнечных школ». Цель инициативы – сделать школы и лицеи более энергетически независимыми, предоставив доступ к резервным источникам электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии.

Кроме лицея в Ирпене, в рамках кампании также оборудовали солнечной станцией школу №3 в Чернигове. Она имеет систему хранения вместимостью 42 кВт-ч.

Отмечается, что такие мощности покрывают 40% потребленной энергии школы и позволяют комфортно переждать блекаут до 4–5 часов.

Ранее мы писали, что в Ирпене детскую поликлинику оборудовали солнечной электростанцией.

Фото: МОН