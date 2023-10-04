Петиция с призывом переименовать Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил набрала нужное количество голосов

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Наталия Габрух
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Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом переименовать Воздухофлотский проспект в честь Воздушных сил собрала необходимые 6 тыс. голосов. Об этом сообщил в соцсетях автор петиции, историк Александр Алферов.

В июле депутаты отказались утверждать поддержанный киевлянами вариант Воздушнофлотского проспекта. После чего военнослужащие 40-й бригады тактической авиации внесли свое предложение — проспект Воздушных сил.

Со временем профильная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления поддержала проект решения, который в течение недели скрывали от киевлян и не публиковали на сайте Киевсовета. Суть проекта – переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза.

В связи с этим автор петиции просит: отозвать представленный Виталием Кличко проект решения, который предлагает переименовать Воздухофлотский на проспект ЕС; не принимать никаких решений о переименовании до завершения повторного голосования в Киеве Цифровом; привлечь к рассмотрению этого вопроса на комиссиях и пленарном заседании Киевсовета военнослужащих Воздушных Сил ВСУ.
Ранее мы писали , что Кличко предлагает переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза. Такое решение обосновывается деколонизацией топонимики в Киеве путем переименования и приведения названия проспекта Воздухофлотского к нормам украинского правописания.

Фото: Википедия

Опубликовано: 04 октября 2023
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