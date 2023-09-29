Кличко предлагает переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза

Городской голова Киева Виталий Кличко зарегистрировал в Киевском городском совете проект решения с предложением переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза.

Такое решение обосновывается «деколонизацией топонимики в Киеве путем переименования приведения названия проспекта Воздухофлотского в Соломенском и Шевченковском районах города Киева к нормам украинского правописания».

Ранее мы писали, что в приложении "Киев Цифровой" проходило голосование по переименованию 27 городских объектов , названия которых связаны с РФ и ее сателлитами, в том числе и переименование Воздухофлотского проспекта. Тогда киевляне поддержали переименование Воздухофлотского проспекта на Воздухофлотский, но в Киевском городском совете это решение не поддержали.

Фото: Википедия