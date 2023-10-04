На Дарнице запустят автобус, который будет возит горожан из отдаленной лесной зоны

В Дарницком районе Киева запустят автобусный маршрут № 105 между Дарницким лесничеством и Бориспольским шоссе.

Об этом сообщили в Дарницкой РГА.

О возобновлении этого маршрута администрацию просили местные жители.

Автобус № 105 будет курсировать от улицы Тростянецкой до Бориспольского шоссе. Маршрут организовали через улицы Архитектора Вербицкого, Армянскую, Ташкентскую, Старобориспольскую и Харьковскую площадь в Дарницком лесничестве.

По словам главы Дарницкой РГА Николая Калашника, маршрут № 105 начнет работу в кратчайшие сроки.

Ранее мы писали, что в Киеве запускают новый автобусный маршрут от метро Харьковская до улицы Владимирской.

Фото: Дарницкая РГА