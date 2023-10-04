Всемирно известная художница Колетт Миллер напишет мурал на Арсенальной площади

Известная американская художница Колетт Миллер напишет мурал на Арсенальной площади в Киеве.

Об этом сообщает онлайн-издание ТыКиев.

Колетт Миллер напишет свою авторскую интерактивную инсталляцию под названием «Крылья Ангела». Подобные муралы уже украшают стены в дебрях Кении, Международном лондонском аэропорту «Гитроу», в лагере беженцев и Всемирном торговом центре-мемориальном комплексе памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке.

Сообщается, что арт-объект станет символом поддержки, глубокого сочувствия и осуждения вооруженной агрессии России.

Событие по созданию мурала состоится 5 октября в 18:00 на Арсенальной площади.

Такую же инсталляцию художница уже нарисовала на Сичеславской Набережной в Днепре .

Раньше мы писали , что на доме в центре Киева начали рисовать мурал: жители вызвали полицию и остановили работы. Активное общество вызвало правоохранителей, после чего КП Киевблагоустройство составило акт об административном правонарушении, а следственная группа собрала заявления.

Фото: ТыКиев, Днепровский городской совет