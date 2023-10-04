В Одессе отреставрировали двери XIX века: фото

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Ирина Маймур
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В Одессе команда проекта «Тысячи дверей отреставрировала двери подъезда внутридворового флигеля дома Григория Маразли. Здание построили в 1835 году.

Об окончании работ активисты сообщили на своей фейсбук-странице.

Дверь дома Григория Маразли выполнена из качественной лиственницы и украшена резным орнаментом.

В ходе реставрации специалисты уделили особое внимание деталям и подбору текстур древесины.

«Каждый этап был выполнен с особым трепетом и профессионализмом, чтобы восстановить не только функциональный, но и эстетический аспект этой архитектурной жемчужины», — отметили реставраторы.

Ранее мы писали, что во Львове отреставрировали исторические двери возле фабрики Левинского

Фото: «Тысячи дверей»

Опубликовано: 04 октября 2023
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